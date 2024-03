Diego Costa terá dois jogos para marcar um gol e se tornar o artilheiro isolado do Gauchão. A efetividade do centroavante foi fundamental para o crescimento do Grêmio no campeonato. Mas o diferencial vai além do toque final para as redes. Com Diego Costa, o time passou a ter uma referência para bolas longas e passes curtos dos meias. A longa para desafogo da defesa ou para que o centroavante possa de fato prender a bola no ataque. A curta para segurar zagueiros e liberar espaços aos companheiros que se aproximam.