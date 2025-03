Dura derrota no Gre-Nal com ensinamentos e mensagens para o Grêmio

Time de Quinteros foi superado pela equipe de Roger Machado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio perdeu para o Inter dentro da Arena e ficou muito longe da conquista do octa campeonato gaúcho. O time de Gustavo Quinteros foi amplamente dominado, dentro de casa, e deixou o estádio com a certeza que tem ainda muita coisa para fazer.

O Grêmio mudou radicalmente a forma de trabalhar neste início de temporada. Dos veteranos de outrora, o Tricolor trocou por jogadores que chegaram há muito pouco tempo e esse ponto acabou afundando o time na primeira dificuldade do jogo. Na partida deste sábado, o Grêmio começou bem, mas, ao sofrer o primeiro gol na metade da primeira etapa, o time afundou completamente, e viu o adversário vencer com muita naturalidade.

O treinador Quinteros, por exemplo, deixa o Campeonato Gaúcho com muitos questionamentos por parte do torcedor. As escolhas e as dificuldades repetidas pelo time determinaram a incomodação da torcida que esteve na Arena, e que deixou o estádio pedindo por explicações.

Hoje, ao final da partida, eram cinco jogadores tricolores com menos de quatro jogos com a camisa do Grêmio. Essa lógica explica um pouco os acontecimentos na dura derrota no Gre-Nal, mas não responde totalmente a questão. A diretoria precisa cobrar jogadores e treinador para que os resultados apareçam.

O início da retomada só vai surgir se o Grêmio discutir o que esta acontecendo. Já são dois anos sem vencer o Inter, e nem o Gauchão parece estar no horizonte. Trocar de técnico ou reformular o time não parece ser o melhor caminho, mas é preciso entender por que o Grêmio diminuiu o tamanho do seu time.