O Juventude iniciou nesta quarta-feira (27) a venda de ingressos para a partida de ida da final do Campeonato Gaúcho 2024. O alviverde, que eliminou o Inter na semifinal, enfrenta o Grêmio, que passou pelo Caxias, no sábado (30), no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h30min.