O Juventude vai enfrentar o Grêmio na grande final do Campeonato Gaúcho 2024. O Alviverde avançou ao eliminar os Inter no drama dos pênaltis. Já o Tricolor derrotou o Caxias pelo placar de 3 a 2 na Arena. As finais serão nos próximos dois sábados. O time da Serra chega em mais uma decisão após oito anos. Para o experiente volante Jadson, o sentimento é que a história ainda não está concluída.