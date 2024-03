O futebol é muito dinâmico mesmo. A prova concreta dessa antiga frase é o próprio técnico Roger Machado. No começo do mês de março, o Juventude foi derrotado pelo Inter, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo placar de 2 a 1. Após o jogo válido pela primeira fase, a pressão sobre o técnico aumentou e parte da torcida pedia a sua saída do comando do time.