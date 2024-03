Titular do Juventude desde o início da Série B de 2023, o zagueiro Zé Marcos marcou nesta segunda-feira (25) seu primeiro gol com a camisa alviverde. E um gol importantíssimo, já que ajudou o time a conquistar a vaga na final do Campeonato Gaúcho. Após o empate em 1 a 1 com o Inter, o Verdão garantiu sua classificação nos pênaltis.