"Temos de trabalhar alternativas para geração de emprego", diz Marina Silva sobre fechamento de usinas a carvão

Ministra Marina Silva em evento na Amrigs, em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Candiota, na região da Campanha, segue aguardando uma decisão do governo federal sobre volta ou não da usina termoelétrica do município. A unidade está desligada desde 1⁰ de janeiro, quando terminou o contrato para a venda de energia ao governo federal. A ação segue uma diretriz do governo, que é da eliminação dos combustíveis fósseis.

O assunto não é de hoje. O tema já é debatido desde a COP28, nos Emirados Árabes, em 2023. Contudo, a carta da COP30, lançada na segunda-feira (10) pelo presidente da Conferência, embaixador André Corrêa do Lago, não citou o assunto.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, esteve em Porto Alegre nesta terça-feira (11) para participar da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. Perguntada pela coluna sobre como realizar a transição energética sem que afete a população, já que milhares de moradores de Candiota e região dependem do funcionamento da usina.

— A população está sendo afetada. Ela é afetada de várias formas. Afetada pelos efeitos indesejáveis da transição e afetada pelos efeitos indesejáveis da mudança do clima. Nós temos que trabalhar para ter alternativas para geração de emprego, geração de renda — disse em entrevista.

Segundo a Marina, em parceria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo federal lançou o Fundo Clima, que já conseguiu captar cerca de R$ 10 bilhões para os novos investimentos, inclusive na área de transição energética. Além do Ecoinvest, Fundo Amazônia e, agora em formação, o Fundo Floresta Tropical para Sempre.

— É uma nova economia, um plano ousado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura de restauração de área degradada para evitar que a gente tenha que avançar mais sobre o Pampa, sobre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. O esforço de fazer a transição para o fim de combustível fóssil não é uma decisão dessa COP. Agora, o que está se trabalhando é para cumprir o que leva a essa transição — completou.