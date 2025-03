Grêmio desembarca no interior de Minas para o confronto diante do Athletic pela Copa do Brasil

Wagner Leonardo deve ser titular na partida contra o Athletic. Geison Lisboa / Agência RBS

O Grêmio já está no interior de Minas Gerais, onde enfrentará nesta quarta-feira (12) o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Foram mais de cinco horas de deslocamento de Porto Alegre a cidade de Tiradentes, local da concentração. Após o voo fretado do Tricolor pousar no Aeroporto Itamar Franco, na região da Zona da Mata, a delegação gremista, ainda precisou encarar mais três horas de ônibus.

Assim, por volta das 20h45min, os 24 relacionados pelo técnico Gustavo Quinteros chegaram ao hotel. O jogo vai ocorrer às 19h30min, na cidade de São João del Rei, distante cerca de 15 quilômetros de Tiradentes.

O presidente Alberto Guerra não acompanhou a delegação, pois estava em um congresso técnico na CBF.

O Grêmio está adotando a mesma logística de clubes como Cruzeiro e Atlético, que, nos confrontos válidos pelo Campeonato Mineiro, também ficam hospedados na cidade vizinha a São João del Rei. O deslocamento até o Estádio Joaquim Portugal, a casa do Athletic, não deve levar mais do que 20 minutos.

Para a partida contra o Athletic, o técnico Gustavo Quinteros conta com quase força máxima. As exceções ficam por conta das ausências do suspenso Edenilson, expulso contra o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa do Brasil, e os lesionados Rodrigo Ely, Cuéllar e Aravena.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros - Adriel, Volpi e Grando

Adriel, Volpi e Grando Laterais - Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, Luan Candido e Lucas Esteves

Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, Luan Candido e Lucas Esteves Zagueiros - Gustavo Martins, Jemerson , Viery e Wagner Leonardo

Gustavo Martins, Jemerson , Viery e Wagner Leonardo Meio-campistas - Camilo, Cristaldo, Cristaldo, Dodi, Monsalve, Nathan e Villasanti

Camilo, Cristaldo, Cristaldo, Dodi, Monsalve, Nathan e Villasanti Atacantes - Amuzu, André Henrique, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera e Pavon

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.