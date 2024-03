O Juventude foi valente, não se intimidou com um Estádio Beira-Rio com mais de 40 mil torcedores e mostrou a sua força. Na noite desta segunda-feira (26), o time de Roger Machado saiu na frente com gol do zagueiro Zé Marcos, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o time da capital empatou e a partida terminou em 1 a 1.