Lucas Henrique Barbosa vem se destacando com a camisa do Juventude na temporada de 2024. O atleta está por empréstimo do Santos até o fim do Brasileirão. Com cinco gols neste começo de ano, o jogador é um dos principais nomes da equipe de Roger Machado. Aos 23 anos, Barbosa é natural de Bebedouro, interior de São Paulo, cidade que ele fala com orgulho.