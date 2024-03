Foi com emoção até o fim e com lágrimas de alegria. Oito anos depois, o Juventude está de volta à final do Campeonato Gaúcho. Entre abraços, gritos de euforia e aplausos, a classificação teve muita festa do torcedor jaconero no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os mais de 600 alviverdes calaram os 40 mil colorados e comemoraram o retorno à decisão estadual.