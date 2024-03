Enquanto o torcedor está em festa com a classificação do Juventude à final do Gauchão, a direção também segue trabalhando em busca de reforços para o restante da temporada. Paralelo ao Estadual, o departamento de futebol encaminhou mais um reforço visando à Série A do Brasileiro. O volante Thiaguinho, 26 anos, será anunciado pelo clube nas próximas semanas. O atleta pertence ao Água Santa. Nesta temporada, ele entrou em campo em oito jogos, marcou um gol e deu uma assistência.