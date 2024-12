Colômbia violou direitos de indígenas com projetos extrativistas, conclui Corte IDH

O tribunal, com sede em San José, explicou na sentença que o Estado colombiano não deveria ter autorizado sete projetos de exploração nas proximidades e no interior da reserva Resguardo Indígena Unido u'wa, criada em 1999, na região da Serra Nevada de Cocuy, 370 km a nordeste de Bogotá.

A corte acrescentou que desde o ano 2000, os indígenas denunciam a presença na área de "membros do Exército e outros atores armados no território", que protagonizaram "atos de intimidação, de violência e afetaram a cultura e o meio ambiente" da comunidade.

A Colômbia incorreu em "falhas" no processo de consulta à comunidade antes de autorizar os projetos extrativistas, apesar de serem "suscetíveis de ter um impacto direto nos direitos do povo u'wa", acrescentou.

"As ações e omissões neste último extremo constituíram uma violação do direito à propriedade coletiva, no direito à participação, no direito ao acesso à informação e à participação na vida cultural do povo u'wa", concluiu.