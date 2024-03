Com quatro jogos com a camisa do Juventude, o goleiro Gabriel Vasconcellos já está na final do Campeonato Gaúcho 2024. O atleta chegou durante um momento turbulento, de incertezas em campo. Contudo, a partir da sua estreia, o time voltou aos trilhos. Ele fardou e foi para o jogo diante do Guarany de Bagé, nas quartas de final do Estadual, no Estádio Estrela D'alva. Na ocasião, o alviverde venceu por 4 a 0 e voltou a apresentar um bom futebol.