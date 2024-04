O Estádio Alfredo Jaconi recebeu uma torcedora muito especial na tarde de sábado na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Entre os 18.413 torcedores que lotaram a casa alviverde estava Celina Dal Pra Zengerling, a "Vovó Jaconera". Ela tem 105 anos e fez questão de ir ao estádio para ver o seu time do coração diante do Grêmio.