O Estádio Alfredo Jaconi estará gravado na história de Nenê. Aos 31 minutos do segundo tempo, o atleta do Juventude entrou em campo na partida de ida da final do Gauchão diante do Grêmio. Ele completou mil jogos na carreira. Após o empate em 0 a 0, o meia foi homenageado pelo clube. Sorridente e descontraído, Nenê entrou na sala de imprensa para falar sobre este momento. Antes, ele foi agraciado pela direção com uma placa e uma camisa com o número mil.