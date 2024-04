Com todos os olhares voltados para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, uma "celebridade" chamou atenção na arquibancada: foi Dona Celina, torcedora de 105 anos do Juventude, que se juntou à torcida do time para a primeira partida contra o Grêmio.