Empate é o resultado mais frequente em Gre-Nais na Arena

Grêmio de Cuéllar empatou com o Inter de Alan Patrick no último clássico.

Para superar o Inter na decisão e erguer o título do Gauchão pela oitava vez seguida, o Grêmio se apoia no retrospecto atuando na Arena para largar em vantagem na série.

Inaugurado em dezembro de 2012, o novo estádio gremista já foi palco de 24 confrontos com o Inter. O Colorado saiu vencedor em apenas duas oportunidades .

Empates que valeram título

Entre os empates, há o que levou a decisão para os pênaltis, em 2019, vencida pelo Grêmio. E também o 1 a 1 que garantiu o título de 2021, após o time gremista ter vencido a ida no Beira-Rio.

Vitórias do Inter foram pelo Gauchão

As duas vezes que o Inter venceu um clássico no Arena foram pelo Gauchão. Entretanto, apenas em 2014, quando largou em vantagem na decisão do campeonato, pôde comemorar.