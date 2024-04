O Juventude negocia a contratação de mais um atleta visando à Série A do Brasileiro. O atacante Marcelinho, 21 anos, deve ser anunciado pelo clube após o fim do Campeonato Gaúcho. O alviverde empatou o jogo de ida da final do Estadual em 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto de volta será no próximo sábado (6), em Porto Alegre.