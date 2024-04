Ele é o grande destaque individual do Juventude nesta reta final de Gauchão. Contratado no começo desta temporada vindo do Ceará, o volante Caíque Gonçalves chegou ao Alfredo Jaconi sem chamar tanto a atenção. Iniciou o Estadual como titular, ficou alguns jogos fora da equipe e voltou diante do Guarany, em Bagé, para ser um dos pilares da arrancada alviverde.