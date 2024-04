O Juventude ficou no empate em 0 a 0 com o Grêmio, no primeiro duelo da final do Gauchão. O confronto foi marcado por muita disputa física, equilíbrio e poucas oportunidades de gol. Sem vantagem para nenhum dos dois lados, o Verdão volta a encarar o Tricolor no próximo sábado (6), às 16h30min, na Arena.