O primeiro jogo da final do Gauchão terminou sem vencedor. O duelo entre Juventude e Grêmio, no Alfredo Jaconi, neste sábado (30), foi marcado pela intensidade nos duelos e de pouco trabalho no meio-campo. Os dois times optaram por saltar linhas com bolas longas e as disputas físicas foram a marca de uma partida de poucas chances de gol. O Desenho Tático de GZH mostra como foram os movimentos de Roger Machado e Renato Portaluppi ao longo dos 90 minutos.