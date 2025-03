Mistérios nas escalações para o Gre-Nal de sábado? Relembre casos que marcaram a história do clássico

Fabiano, ex-atacante do Inter, e Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do Grêmio. Fotos: Carlinhos Rodrigues / Agência RBS / Tadeu Vilani / Agência RBS

É mais fácil ganhar na Mega-Sena do que arrancar de um técnico o time titular do seu time antes de um Gre-Nal. O 445 terá os seus mistérios. Será que Gustavo Quinteros, no Grêmio, usará Amuzu ou Aravena? Cristaldo ou Monsalve? E Roger Machado poderá contar com Alan Patrick, Borré e Wesley para montar o Inter?

Ainda que as escalações sejam escondidas tanto quanto a receita daquele famoso refrigerante, não se imagina que os dois treinadores usem subterfúgios extremos para manter o segredo como feito no passado. GZH relembra dois mistérios clássicos para ilustrar até que ponto a criatividade é utilizada para a manutenção de um mistério.

A perna engessada de Fabiano

Fabiano fingiu lesão antes da final de 1997. Carlinhos Rodrigues / Agencia RBS

Aquele miolo dos anos 1990 castigava os colorados. O Grêmio ganhou quase tudo, em um período só faltou o Mundial. Na ansiedade para vencer o maior rival, o Inter apelou para uma medida drástica. Foi criada uma lesão em um dos principais jogadores. Não qualquer tipo de problema. A perna de Fabiano, ele ainda não era o Uh! Fabiano, foi engessada.

O ano era 1997. No Olímpico, na ida, empate em 1 a 1. Entre domingo e quarta-feira, dia da volta no Beira-Rio, surgiu a ideia de fingir uma lesão em Fabiano. Em uma época em que treino fechado era raro, um teatrinho foi feito.

—Teve um treino. Foi combinado que eu ia dividir a bola com um jogador. Dividi a bola e caí. Já caí chorando. Aquela encenação. Tinha uma tala no banco de reservas e já me imobilizaram. Desci do túnel e tirei a tala e fiquei escondido — relembrou Fabiano em entrevista recente à Rádio Gaúcha.

Fabiano jogou e marcou o gol do 1 a 0. O resultado deu o título ao Inter.

Grêmio entra em campo com 18 jogadores

Luxemburgo fez mistério antes do jogo e brigou durante a partida. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O Caxias surpreendeu e venceu a Taça Piratini, o primeiro turno do Gauchão 2012. Na final da Taça Farroupilha, Inter e Grêmio decidiriam o outro finalista em um Beira-Rio em reforma para a Copa do Mundo.

Foi o primeiro Gre-Nal de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Grêmio. Não se tinha ideia de qual escalação ele colocaria em campo. Só foi-se saber instantes antes de a bola rolar. Nada de divulgar o time 45 minutos antes do início da partida como previa o regulamento.

O Grêmio entrou no gramado do Beira-Rio com 18 jogadores. Todos entraram em campo e saudaram a torcida. Dali foram assinar a súmula e só então se soube os 11 escolhidos.

— Se fosse vocês, jornalistas, estaria feliz. Foi bom para c*****. Agora todo mundo está na audiência para saber quem jogará — disparou Luxemburgo à beira do gramado. — Isso não ganha jogo, mas faz parte dele — complementou.

A situação não foi a maior estripulia do treinador. À época, os gandulas do Beira-Rio colocavam muito rápido a bola para a cobrança de escanteio para pegar a defesa adversária desprevenida. Ciente da medida, na primeira situação como esta, Luxa saiu em disparada da área técnica para impedir a ação. Brigou com os gandulas e foi expulso.

No final, o time de Luxemburgo não conseguiu o resultado desejado. A vitória do Inter por 2 a 1 levou o Colorado à decisão contra o Caxias.

