O elenco de jogadores do Juventude se reapresentou na tarde desta quarta-feira (1º). O clube teve de alterar o seu planejamento após a delegação não conseguir chegar a Porto Alegre, em razão das fortes chuvas, para o confronto pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Inter. Inicialmente, o duelo de ida estava previsto para esta quarta. Contudo, por volta das 23h de terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar o confronto para o dia 10 de maio, sexta-feira, às 21h, no Estádio Beira-Rio.