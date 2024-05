O Juventude não conseguiu se deslocar até Porto Alegre no início da noite desta terça-feira (30) visando o confronto pela Copa do Brasil diante do Inter, na quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Além disso, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, através do Chefe da Casa militar, Luciano Boeira, enviou uma notificação à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) pedindo o adiamento da partida.