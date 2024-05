O Juventude iniciou, com atraso, nesta terça-feira (30), entre 17h30min e 18h, o deslocamento para Porto Alegre para o confronto diante do Inter, pela terceira fase da Copa do Brasil. Inicialmente, a viagem estava marcada para após o almoço. No entanto, o clube recebeu um comunicado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por conta de bloqueio nas rodovias devido as fortes chuvas.