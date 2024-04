O Juventude realizou um treino na manhã desta terça-feira (30) e encerrou a preparação para encarar o Inter, no Estádio Beira-Rio, na quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A forte chuva que cai sobre a Serra Gaúcha fez o clube mudar o local do treino. A atividade foi no Ginásio do Centro de Treinamentos e não no campo. Depois do meio-dia, a delegação embarca para Porto Alegre.