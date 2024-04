Sem o meia Nenê em boa parte do Campeonato Gaúcho, o técnico Roger Machado começou a temporada com três atacantes. A formação ganhou corpo e se consolidou no Juventude. Contudo, no começo do Campeonato Brasileiro, o treinador surpreendeu e mudou. Desde o compromisso contra o Criciúma, na primeira rodada, o time vinha atuando com dois meias. Nenê e Jean Carlos eram os responsáveis pela criação. Jean ganhou protagonismo com dois gols e se tornou uma peça importante pelo setor de ataque atuando mais pelo lado.