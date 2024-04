O Juventude ficou no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O alviverde contou com o apoio de cinco mil torcedores na noite chuvosa e frio deste domingo (28) no Estádio Alfredo Jaconi. O time saiu na frente com Erick Farias, mas sofreu o empate com Nikão. Após o jogo, o técnico Roger Machado comentou que a equipe precisava dar uma resposta em campo após a goleada sofrida diante do Botafogo.