O Juventude anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (26), a contratação do volante Daniel Peixoto, 26 anos. O jogador, que pertence ao Rio Claro-SP, assina contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada. Já regularizado e treinando com o elenco, Peixoto está à disposição do técnico Roger Machado.