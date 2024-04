Caíque de Jesus Gonçalves não é aquele volantão antigo. Ele tem características do futebol moderno, com uma forte marcação e saída de bola qualificada. O jogador ganhou destaque na reta final do Gauchão, principalmente nos dois jogos contra o Inter, nas semifinais, quando o Juventude eliminou o Colorado. E continua vivenciando um momento especial pelo clube.