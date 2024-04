A lista de problemas do técnico Roger Machado aumentou antes de enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo (28), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O treinador do Juventude não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Sam para a quarta rodada do Brasileiro. Ele teve confirmada uma lesão no tornozelo e desfalca a equipe no final de semana.