O atacante Gabriel Taliari virou desfalque do Juventude na véspera da abertura do Campeonato Gaúcho. O jogador precisou passar por uma artroscopia no joelho para tratar de uma lesão que começou a sentir ainda no fim da Série B do Brasileiro. Três meses se passaram e o atleta ainda segue em recuperação. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, explicou a situação atual do jogador.