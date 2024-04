O Juventude conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão 2024 no último domingo (21), quando perdeu para o Botafogo por 5 a 1 no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Os gols do time carioca foram anotados por Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob. Já na reta final do confronto, Danilo Boza descontou para o alviverde.