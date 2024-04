Uma noite em que o time esteve desconcentrado e instável resultou na primeira derrota do Juventude no Brasileirão 2024. E foi de goleada, por 5 a 1 para o Botafogo, no Engenhão, neste domingo (21). E para o técnico Roger Machado, o começo de partida, quando a equipe sofreu dois gols em menos de dez minutos, foi o motivo para que o placar terminasse elástico em favor dos cariocas.