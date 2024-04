O Juventude sofreu seu primeiro revés no Brasileirão 2024. E foi de goleada. Na noite deste domingo (21), com uma atuação ruim, gols no começo da partida e expulsão ainda na primeira etapa, o time alviverde acabou derrotado pelo Botafogo por 5 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e Jacob marcaram para o Fogão. Danilo Boza descontou no fim.