Naufrágio de embarcação com migrantes deixa oito mortos na Grécia

Ao menos oito pessoas morreram afogadas no naufrágio de uma lancha que transportava migrantes no Mar Egeu, informou a Guarda Costeira da Grécia na sexta-feira.

O incidente aconteceu perto da ilha de Rhodes, próximo da costa turca, em uma rota que os traficantes utilizam com frequência para transportar migrantes.

A Guarda Costeira, com a ajuda de um helicóptero, prossegue com as buscas por sobreviventes.