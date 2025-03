Uma colisão entre um navio de carga e um petroleiro no Mar do Norte, na costa nordeste da Inglaterra, nesta segunda-feira (10), deixou pelo menos 32 feridos, que foram levados para Grimsby, disse o gerente do porto Martyn Boyers à AFP.

Os feridos chegaram à terra "a bordo de três embarcações" e "as ambulâncias fazem fila no cais" do porto, afirmou, acrescentando que um dos navios estava ancorado no momento da colisão.