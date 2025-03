Papa apresenta sinais de melhora, mas é 'cedo demais' para deixar o hospital

O papa Francisco, há mais de três semanas hospitalizado por uma pneumonia, apresenta sinais de melhora, mas ainda "é cedo demais" para voltar para casa, informou nesta segunda-feira (10) uma fonte do Vaticano.

O líder espiritual dos católicos do mundo, de 88 anos, foi internado em 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, onde sofreu várias crises respiratórias, a mais recente há sete dias.

Desde então, os médicos descreveram seu estado como "estável" e no último fim de semana confirmaram que houve uma "leve melhora" dentro de um quadro clínico que continua "complexo".

No entanto, "é muito cedo para falar sobre seu retorno à Santa Marta", residência onde vive, disse uma fonte do Vaticano nesta segunda-feira.

Francisco passou "uma noite tranquila" em sua suíte no 10º andar do hospital e passará o dia fazendo fisioterapia e terapia respiratória, segundo um comunicado oficial do Vaticano.

Assim como nas manhãs anteriores, a máscara de oxigênio que ele usa todas as noites foi trocada nesta segunda-feira por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve.

Durante sua internação hospitalar, o papa trabalhou intermitentemente e acompanhou as notícias sempre que possível, incluindo sobre as enchentes que atingiram seu país natal, a Argentina.

"O papa foi informado sobre as enchentes na Argentina e está claramente próximo do sofrimento das pessoas em Bahía Blanca, evidentemente está próximo delas em seus pensamentos e orações", disse a sala de imprensa do Vaticano.

A tempestade, que atingiu a cidade argentina na sexta-feira, deixou pelo menos 16 mortos, 100 desaparecidos e 900 evacuados.

O papa sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma cirurgia de cólon em 2021 e outra para tratar uma hérnia em 2023. Mas esta é sua internação hospitalar mais longa e grave desde o início de seu papado, em 2013.

Em outras ocasiões, Francisco apareceu na sacada do Hospital Gemelli para a oração dominical do Angelus, mas desta vez a enviou por escrito nestas quatro semanas, em vez de apresentá-la no Palácio Apostólico, localizado na Praça de São Pedro.

Na tarde de domingo, o pontífice agradeceu à equipe médica em uma mensagem.

"Irmãos e irmãs, durante minha longa hospitalização, também recebi a dedicação no serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", escreveu.

O papa não foi visto pessoalmente desde que foi internado no Gemelli.

Sua única mensagem direta foi uma gravação de áudio divulgada na quinta-feira em espanhol, na qual, com voz cansada e respiração difícil, agradeceu a todos pelas orações por sua rápida recuperação.

Os médicos não mencionaram quanto tempo durará a internação, nem quanto tempo levará a convalescença de Jorge Bergoglio.

"A esperança de que o papa se recupere está sempre presente em nós", disse à AFP no domingo o voluntário da Defesa Civil na região da Lombardia, Matteo Peafrini, que participava de uma missa no Vaticano.