O Juventude volta do Rio de Janeiro com a maior derrota da atual temporada. Com uma atuação ruim, o Verdão sofreu uma dura goleada, por 5 a 1, para o Botafogo, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Almir Adami, vice-presidente de futebol, avaliou o primeiro revés sofrido pela equipe alviverde.