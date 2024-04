O elenco do Juventude ainda tenta esquecer o resultado elástico para o Botafogo, na última rodada do Brasileirão. Após o 5 a 1, o grupo terá de dar uma resposta ao torcedor diante do Athletico-PR. A partida será no próximo domingo (28), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Segundo o atacante Lucas Barbosa, o elenco sentiu o resultado negativo no Estádio Nilton Saltos.