O Athletico-PR tem sido uma pedra no sapato do Juventude. O Ju não vence o Furacão há seis jogos. O último resultado positivo foi no dia 4 de outubro de 2006, um 3 a 2, pela 27 ª rodada, do Campeonato Brasileiro, em confronto no Estádio Alfredo Jaconi. Os gols foram de Christian, Alexandre e Wellington.