O elenco do Juventude é composto por alguns jovens das categorias de base. Entre eles está o zagueiro Abner. Apesar do resultado para ser esquecido diante do Botafogo, a derrota por 5 a 1, a partida ficará marcada para o jovem defensor. Ele realizou o seu primeiro jogo como atleta profissional no futebol alviverde.