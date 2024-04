O Juventude firmou uma parceria com o município de Flores da Cunha, onde, entre outras ações, terá o estádio Homero Soldatelli à disposição para jogos e treinos das categorias de base. A assinatura do contrato, que terá duração de três anos, ocorreu nesta quinta-feira (25) em Flores da Cunha e contou com a presença do Presidente Fábio Pizzamiglio, do Vice de Patrimônio Rafael Bellei e do prefeito de Flores, César Ulian.