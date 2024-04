O duelo deste domingo entre Juventude e Athletico-PR trouxe um misto de sentimentos ao torcedor alviverde. E o mesmo, pode-se dizer, ao grupo de atletas. O empate em 1 a 1 com o Furacão mostrou o poder de reação da equipe após a dura goleada sofrida para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Com uma boa atuação, o time alviverde saiu na frente e criou oportunidades para fazer mais.