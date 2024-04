O Juventude ficou no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na noite deste domingo (28), no Estádio Alfredo Jaconi. Após sair na frente do placar, com um gol de Erick Farias, o time alviverde sofreu o empate no segundo tempo, com Nikão. No final do jogo, Kleiton desperdiçou uma chance clara de dar a vitória aos jaconeros.