O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática de sua história. E em meio às incertezas do que acontecerá no futuro está a realização de partidas de futebol. O Caxias já teve um jogo adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último domingo. A partida com o Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela 3ª rodada da Série C 2024, ainda não tem uma nova data para ser disputada.