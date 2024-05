Ainda sem ter a certeza de que entrará em campo no sábado (11), pela quarta rodada da Série C, o elenco do Caxias iniciou a semana de treinos na manhã desta segunda-feira (6). Depois de ter a partida diante do Sampaio Corrêa adiada por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelos inúmeros danos causados pela chuva no Rio Grande do Sul na última semana, o calendário grená ainda vive uma indefinição..