Os olhares de todos estão voltados à situação na região pelas dificuldades impostas pelo excesso de chuva no Rio Grande do Sul nesta semana. Em meio a isso, o Caxias decidiu seguir com a programação de treinos do elenco profissional. Desde terça-feira, todas as atividades com bola foram realizadas em uma quadra coberta da cidade. Somente nesta sexta-feira (3), os atletas voltaram a treinar no CT grená.