A dupla Ca-Ju não vai entrar em campo neste fim de semana. Os jogos de Juventude e de Caxias pelo Campeonato Brasileiro das Séries A e C, respectivamente, foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido às condições climáticas e às dificuldades que muitos gaúchos estão passando com a chuva que cai em todo o Rio Grande do Sul nos últimos dias.